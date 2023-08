Gerüchte: Wurde ein Wolf im Dobratsch-Gebiet ab­geschossen? Dobratsch - Entgegen wilder, offensichtlich von einigen erfolglosen Jägern ausgestreuten Gerüchten, wurde im Dobratschgebiet doch kein Wolf abgeschossen. Wie Bezirksjägermeister Wolfgang Oswald auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte, ist die verordnete Schusszeit, die zwischen 29. März und 24. April galt, ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Der Wolf, der in der Nähe der Schütt bei Villach zu nahe an ein Wohnbereich gekommen war, dürfte weitergewandert sein. von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay / WorldInMyEyes Artikel zum Thema Wolf ist jetzt vor den Toren Villachs an­gelangt

Auch Roman Kirnbauer, dem Wildbiologen des Landes, wurde kein Abschuss gemeldet. Dass man den Abschuss eines ohnehin freigegebenen Wolfes heimlich durchgeführt hat, wird sowohl von Oswald als auch Kirnbauer ausgeschlossen. „Es sind jetzt viele Junggesellen auf der Suche nach Partnern und neuen Revieren unterwegs, da kann es durchaus passieren, dass ein noch junger Wolf zu nahe an ein Wohngebiet herankommt“, weiß man auf Anfrage von 5 Minuten beim WWF.

Heftig diskutiert wurde Einsatz von Herdenschutzhunden

Besonders ein Bericht in einer Kärntner Zeitung, dass „Herdenschutzhunde eine Gefahr für alle wären“, stößt beim WWF sauer auf. „Hier ist es sehr wichtig, dass nicht irgendwelche Hunde zum Einsatz kommen, sondern nur zertifizierte Tiere. Man müsse Problemhunde aus Wohnungen von sozialisierten Herdenschutzhunden unterscheiden“, so ein WWF Mitarbeiter. Experten des WWF waren übrigens kürzlich auf einer Studie im Apennin und haben dort, nach Ansicht des WWF, gute Erfahrungen mit dem Einsatz von Herdenhunden gemacht. In Österreich wird derzeit am Aufbau einer Zucht für Herdenschutzhunde aus Arbeitslinien gearbeitet.