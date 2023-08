Le Burger feiert den "No Pants Day" Kurios: Wer ohne Hose kommt, erhält Burger zum halben Preis Villach & Klagenfurt - Bein zeigen und Geld sparen: Am 5. Mai feiert man bei Le Burger den „No Pants Day“! Wer ohne Hosen eine Filiale der Burgermanufaktur besucht, erhält einen Burger zum halben Preis. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (150 Wörter) #GOODNews © pixabay/ThorstenF

Am 5. Mai feiert die ganze Welt den „No Pants Day“. Die Idee dahinter: Man pfeift auf gesellschaftliche Konventionen und zeigt sich in der Öffentlichkeit ohne Beinkleid oder Rock. Diesen Freigeistern möchte Le Burger mit einer ganz besonderen Aktion danken. Wer am 5. Mai eine der Burger-Manufakturen besucht, zahlt für seinen Lieblingsburger nur den halben Preis.

Lass die Hosen im Schrank

“Wer möchte nicht Geld sparen und gleichzeitig seine Freiheit genießen? Der ‘No Pants Day’ bei Le Burger ist eine großartige Gelegenheit, sich zu entspannen, Spaß zu haben und einen köstlichen Burger zu einem reduzierten Preis zu genießen. Also lass die Hosen im Schrank und komm zu uns”, so die Gründer der österreichischen Restaurantkette, Thomas und Lukas Tauber. Filialen gibt es unter anderem in Wien, Wiener Neustadt, Linz, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Villach, Gmunden, München und Dubai. Also nichts wie hin!