Ermittlungserfolg Drogen-Dealer über­fallen: Täter wurden nach einem Jahr gefasst Klagenfurt - Vier Villacher haben vergangenes Jahr einen 24-jährigen Suchtgiftdealer aus Klagenfurt in seiner Wohnung überfallen und krankenhausreif geprügelt. Nun kam ihnen die Polizei auf die Schliche. von Tanja Janschitz

Vor einem Jahr – am 8. Mai 2022 – wurde ein 24-jähriger Klagenfurter in seiner eigenen Wohnung überfallen. Wie berichtet, hatte er über einen Instant-Messaging-Dienst am Handy ein Treffen mit einer ihm unbekannten Person in seiner Wohnung vereinbart. Doch als der Klagenfurter schließlich die Wohnungstür öffnete, drangen vier Personen auf einmal in seine Wohnung ein. Er wurde angegriffen und verlor kurzzeitig sogar das Bewusstsein! Umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes ist es zu verdanken, dass die vier Männer nun ausgeforscht werden konnten.

Vier Villacher festgenommen

“Der Hauptverdächtige, ein 17-jähriger Villacher, zeigte sich in seiner Einvernahme geständig”, heißt es seitens der Beamten. Er gab an, dass er mehrfach Suchtgift bei dem 25-Jährigen gekauft habe. Im Laufe der Zeit entwickelte er gemeinsam mit drei Bekannten im Alter von 18, 19 und 26-Jahren den Plan ihn zu überfallen. “Bei dem Überfall schlugen sie ihr Opfer krankenhausreif und stahlen ihm neben Bargeld auch Suchtgift”, so die Polizisten. Alle vier sind geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. “Gegen das Raubopfer wird derzeit separat wegen Suchmitteldelikten ermittelt”, erklären die Beamten abschließend.