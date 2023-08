Sondergemeinderat beschlossen Airport Klagen­furt: Stadt bekräftigt Willen zur Kapital­erhöhung Klagenfurt - Kommende Woche soll in einem Sondergemeinderat die Kapitalerhöhung zum Flughafen beschlossen werden. Wenn auch die Kärntner Beteiligungsverwaltung die Kapitalerhöhung beschließt, könnte damit die öffentliche Hand wieder zu 58,24 Prozent Mehrheitseigentümer am Flughafen Klagenfurt sein, heißt es in einer offiziellen Aussendung der Stadt. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (260 Wörter) © 5min.at

Gemeinsam mit Vertretern aller politischen Fraktionen sowie im Beisein von Rechts- und Steuerexperten wurde heute im Rathaus ausführlich über die sich aktuell bietende Chance der Mehrheitsübernahme durch die öffentliche Hand beim Flughafen Klagenfurt diskutiert. Derzeit biete sich für Stadt und Land die Gelegenheit ihre Anteile auf gemeinsame 58,24 Prozent zu erhöhen. Damit wäre der Flughafenwieder mehrheitlich in öffentlicher Hand.

Beschluss soll kommende Woche folgen

In der heute stattgefundenen Sitzung im Rathaus wurde Einigkeit darüber erzielt, diese Chance seitens der Stadt wahrzunehmen, was in enger Abstimmung mit der Kärntner Beteiligungsverwaltung erfolgen soll. Die finale Beschlussfassung dazu soll in einem Sondergemeinderat in der kommenden Woche erfolgen. „Wenn die Stadt nicht handelt und keine Kapitalerhöhung durchführt, würden im Falle einer Insolvenz des Flughafens dennoch Kosten auf die Stadt entfallen. Wir haben es jetzt in der Hand, die Geschicke zu beeinflussen. Dies erfordert einen Schulterschluss zwischen Stadt und Land “, sagt Bürgermeister Christian Scheider. Beteiligungsreferent Mag. Philipp Liesnig ergänzt: „Wir haben nun eine historische Chance die Mehrheit des Flughafens wieder in die Öffentliche Hand zu bekommen. Damit wäre der Fortbestand und damit der Erhalt der Arbeitsplätze sichergestellt. Auch wäre damit sichergestellt, dass die wertvollen Grundstücke mittelfristig wieder komplett in die Verfügungsgewalt der öffentlichen Hand übergehen.“

„Ich stehe voll und ganz hinter der geplanten Kapitalerhöhung, um Betrieb und Arbeitsplätze zu sichern. Die Entscheidung muss zuerst im Aufsichtsrat der K-BV getroffen werden, aber das Land Kärnten hat hier eine klare, geschlossene Position”, sagt Beteiligungsreferent LHStv. Martin Gruber dazu.