Weltspieltag Action für Grazer Kinder: Am 28. Mai findet die Schloß­berg­rallye statt Graz - Die UN-Kinderrechtskonvention betont den Wert des Spiels und Spielens für jedes Kind. Der alljährlich am 28. Mai stattfindende Weltspieltag möchte auf das Recht auf Spiel aufmerksam machen und steht jedes Jahr unter einem anderen Motto.

„Schluss mit der Einfalt – Es lebe die Vielfalt!“ unter diesem Motto setzt sich Fratz Graz – als Fachstelle für Spielräume auch 2023 für die Schaffung, Verbesserung, Belebung und Erhaltung von kinder- und jugendfreundlichen Spiel- und Lebensräumen in der Steiermark ein. Das heurige Motto macht aber vor allen auf die besondere Bedeutung von Spiel und Inklusion aufmerksam.

Aktion am Weltspieltag 2023

Dabei wird Inklusion als das Recht auf Teilhabe aller Menschen und insbesondere aller Kinder unabhängig von körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie kulturellen oder sozioökonomischen Hintergründen angesehen. Gemeinden, Vereine, Initiativen und Bildungseinrichtungen sind aufgerufen, mit einer Aktion am Weltspieltag 2023 teilzunehmen und darüber hinaus für eine grundsätzliche Verbesserung der Rahmenbedingungen insbesondere für die gesellschaftliche Inklusion von Kindern einzutreten.

Schloßbergrallye

In Graz findet aus diesem Anlass am 28. Mai 2023 eine „Schloßbergrallye“ statt, dabei können Kinder und ihre Familien mit einem Plan in der Hand in die Rollen von Spürnasen schlüpfen und den Schloßberg mit Grips und Spaß erklimmen. Um 9 Uhr werden die Schloßbergkarten am Karmeliterplatz ausgegeben und unterwegs trifft man auch auf die Mitspieler von Jako´s Clown Express, Kinderfreunde, Wiki und Fratz Graz. Die Teilnehmer der Schloßbergrallye können an diesem Tag auch das Schloßbergmuseum von 9 bis 13 Uhr gratis besuchen. Um 12.45 Uhr findet dann unter allen Teilnehmern die das richtige Lösungswort gefunden haben, am Karmeliterplatz eine Verlosung kleiner Preise statt.

Informationen zur Veranstaltung Schloßbergrallye zum Weltspieltag 2023 9 bis 13 Uhr Graz, Karmeliterplatz und Schloßberg Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung leider abgesagt!