Im Grazer Citypark Erste-Hilfe-Landes­wett­be­werb: Am 3. Mai käm­pfen 250 Schüler um den Sieg Steiermark - Jede Menge Action: 250 Schüler aus der ganzen Steiermark rittern am 3. Mai beim Erste-Hilfe-Landesbewerb der Schulen im Grazer Citypark um den begehrten Titel. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (163 Wörter) SYMBOLFOTO © Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Mader, Ringler

Jede Menge Action verspricht der vom Jugendrotkreuz organisierte Erste-Hilfe-Landesbewerb am 3. Mai in den Citypark zu bringen: Szenarien wie Verkehrsunfälle, Arbeitsunfälle mit starken Blutungen und der Einsatz von Defibrillatoren werden beim Bewerb beübt.

Aus 22 verschiedenen steirischen Schulen

Die 250 teilnehmenden Schüler aus 22 verschiedenen steirischen Schulen sorgen bei aller Action auch dafür, dass der Citypark am Mittwoch einer der sichersten Orte der Steiermark ist. Die Jugendlichen wurden von ihren Lehrkräften bestens in Erster Hilfe ausgebildet und stellen beim Bewerb ihr Wissen und Können unter Beweis. In Theorie und Praxis müssen die 47 antretenden Teams zeigen, dass sie verschiedene Unfälle und Erkrankungen erstversorgen und auch Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen können.

Gewinner kommen zum Bundeswettbewerb

Die Bewertung der Leistungen erfolgt durch das geschulte Auge von Erste-Hilfe-Lehrbeauftragten. Im Rahmen einer feierlichen Siegerehrung werden die besten Ersthelfer um 14 Uhr auf der Ausstellungsfläche des Panoramadecks im Citypark gekürt. Die Sieger dürfen am Juni am Erste-Hilfe-Bundesbewerb in Kärnten teilnehmen.