Neuverpflichtung Jetzt fix: Stürmer Raphael Herburger kehrt zu den Rotjacken zurück Klagenfurt - Nach zehn Jahren mit Engagements in der Schweiz und in Salzburg kehrt Stürmer Raphael Herburger zu den Rotjacken zurück, mit denen er 2009 und 2013 bereits zu Meisterehren gekommen war. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (369 Wörter) © 5min.at

Der EC-KAC freut sich, bekanntgeben zu können, dass er den österreichischen Nationalspieler Raphael Herburger unter Vertrag genommen und damit in seine Wahlheimat Klagenfurt zurückgeholt hat. Der Mittelstürmer, zuletzt drei Jahre in der höchsten Liga der Schweiz aktiv, ist der erste rot-weiße Neuzugang in der aktuellen Übertrittszeit und unterzeichnete beim Rekordmeister einen Vertrag, dessen Laufzeit sich bis zum Ende der Saison 2024/25 erstreckt.

Eine beeindruckende Karriere

Raphael Herburger wurde in Vorarlberg geboren, bei seinem Stammklub, dem Dornbirner EC, machte er mit drei starken Jahren in der Nationalliga, damals Österreichs zweithöchster Spielklasse, erstmals auf sich aufmerksam. Im Sommer 2008 schloss sich der Stürmer im Alter von nur 19 Jahren dem EC-KAC an, für den er in den folgenden fünf Saisonen 250 EBEL-Partien bestritt, in denen er 102 Scorerpunkte (33 Tore, 69 Assists) verbuchen konnte. Während seiner Zeit in Klagenfurt war der Mittelstürmer Teil von insbesondere in den Playoffs sehr erfolgreichen Rotjacken Mannschaften: 2010 verpasste Herburger verletzungsbedingt die Post Season, in seinen übrigen vier Jahren beim EC-KAC erreichte das Team jeweils das Finale, in zwei Fällen, 2009 und 2013, krönte sich Rot-Weiß letztlich auch mit dem Championat. Auf den zweiten Titelgewinn mit Klagenfurt folgte für Raphael Herburger ein erstes Auslandsengagement, er schloss sich für drei Spielzeiten dem EHC Biel-Bienne in der damaligen Nationalliga A, der höchsten Liga der Schweiz, an. Nach seiner insgesamt vierten WM-Teilnahme kehrte der Vorarlberger im Sommer 2016 nach Österreich zurück, beim EC Salzburg blieb er in vier Jahren jedoch ohne Titel. In seiner letzten Saison beim Klub wurden die Roten Bullen am Weg zu möglichen Meisterehren vom pandemiebedingten Abbruch der Spielzeit gestoppt, dieser setzte auch dem bis dahin punktebesten Herburger-Jahr in der damaligen EBEL (41 Scorerpunkte in 38 Partien) ein jähes Ende. Die vergangenen drei Spielzeiten verbrachte der Center wieder in der Schweiz, mit dem HC Lugano erreichte er stets die Playoffs, schied dort aber jeweils im Viertelfinale aus. Der heute 34-Jährige bestritt bislang 465 Begegnungen in Österreichs höchster Spielklasse (253 Punkte), in der Schweiz kam er auf 315 Einsätze (116 Zähler), 20 Mal lief er bei vier Teilnahmen in der Champions Hockey League auf und für das Team Austria absolvierte Raphael Herburger 93 Länderspiele inklusive fünf WM-Partizipationen und einer Olympia-Teilnahme.