Internationaler Tennis Junior Cup 2023 Ganz stark gespielt: Lilli Tagger (15) stürmte sensationell in die zweite Runde! Villach - Erste kleine Sensation beim 39. ITF Panaceo Tennis Junior Cup 2023 von Villach-St. Martin: Die gebürtige Osttirolerin Lilli Tagger (KLC) zeigte eine hervorragende Leistung und stürmte mit 6:4, 6:4 gegen die als Nummer 8 gesetzte Koreanern Sein Myoung ins Achtelfinale. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (337 Wörter) Die erst 15-jährige Lilli Tagger stürmte mit beeindruckendem Tennis ins Achtelfinale und ließ ihrer Gegnerin aus Korea keine Chance. © Stadt Villach / Kohlmayer

Spiel, Satz und Sieg – Lilli Tagger (KLC) hat es geschafft und ganz eindrucksvoll den Einzug die zweite Runde beim ITF Tennis Junior Cup 2023 in Villach geschafft. Sie ließ ihrer im Turnier als Nummer acht gesetzten und deutlich höher eingeschätzten Gegnerin Sein Young aus Korea kaum eine Chance und siegte mit 6:4, 6:4 in zwei Sätzen. Umso bemerkenswerter auch, da die 15-jährige erst mittels Wild Card überhaupt einen Platz im Hauptbewerb erhalten hatte.

Lilli will hoch hinaus

„Das ist der größte Erfolg in meiner bisherigen Karriere. Ich bin überglücklich, dass ich heute auf diesem Niveau diese Leistung zeigen konnte. Ich bin sehr gut ins Match gestartet und ging im ersten Satz mit 5:2 in Führung. Danach hatte ich kurz ein paar Probleme, konnte den Satz aber schlussendlich mit 6:4 gewinnen. Im zweiten Satz war der Spielverlauf ähnlich, nach klarer Führung wurde es noch einmal kurz etwas eng, bei eigenem Aufschlag dann den Sack aber zu machen und gewinnen. Es ist schon etwas Besonderes, in der Heimat bei diesem so stark besetzten Turnier in die zweite Runde zu kommen. Morgen möchte ich gleich nachsetzen und wieder eine Top-Leistung zeigen. Ich kann ja eigentlich nur gewinnen“, so Tagger. Ihre Gegnerin morgen ist Britt Du Pree aus den Niederlanden.

Weiter geht’s im Achtelfinale

Eine echte Talentprobe gab auch Stella Horacek, die erst kürzlich ihren 15. Geburtstag feierte, ab. Die junge Kärntnerin zeigte ein hervorragendes Match, konnte gegen Emilija Pranyte aus Litauen sogar den ersten Satz mit 6:4 für sich entschieden, musste sich aber in den folgenden beiden Sätzen mit 4:6 und 3:6 knapp geschlagen geben. Dennoch war es spielerisch wie kämpferisch ein ganz bemerkenswerter Auftritt der jungen Wolfsbergerin. Horacek: „Schade, ich habe alles gegeben, war eigentlich im zweiten Satz schon knapp dran, aber es hat leider nicht gereicht. Ich war am Ende ein wenig zu passiv, das hat den Unterschied ausgemacht. Die Leistung gibt jedoch Selbstvertrauen für die Zukunft.“ Morgen folgen auf den VAS-Plätzen in Villach die Achtelfinal-Begegnungen, Beginn ist ab 9 Uhr.