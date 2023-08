Kartenvorverkauf läuft auf Hopchturen Super: United Colors Festival wandert in die Stadthalle Kapfenberg Kapfenberg - Der Kartenvorverkauf für das United Colors Festival 2023 läuft auf Hochtouren. Aus produktionstechnischen Gründen wird die Veranstaltung am 28. Juli 2023 nun in der neuen Stadthalle Kapfenberg über die Bühne gehen! von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (108 Wörter) © Ring events

Tickets gibt es ab 39,90 Euro weiterhin im Shop von Ring Events, sowie auf „Oeticket“ oder in jeder Steiermärkischen Sparkasse. Alle bisher gekauften Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit

Große Vorteile

Eigentlich sollte das Festival wieder am Schirmitzbühel stattfinden, doch nun hat man sich dazu entschlossen, das United Colors schon heuer in die Stadthalle Kapfenberg zu verlegen. Die neue Stadthalle bietet nicht nur mehr Möglichkeiten für die Bands, sondern auch für das Festival selbst. So wird das Festivaldorf direkt ins Gelände integriert. Danach folgt das Technikzelt und ein Zuseherbereich für mindestens 1000 Besucher sowie die Festivalbühne.