Suchtgiftproblematik in der Steiermark

"Das Herz der Steiermark darf nicht zur Drogen­hochburg werden"

Graz - In der Steiermark steigert sich die Suchtgiftproblematik. Besonders in Graz sei die Drogenkriminalität ein großes Thema. 43 Prozent sollen in der Landeshauptstadt begangen werden.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (237 Wörter)