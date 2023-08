SP fordert Fahrrad-Checks: Erst an Schulen, später dann flächendeckend für alle Steiermark - Kostenlose Fahrrad-Checks in Verbindung mit der Radfahrprüfung an Schulen forderte der SP-Gemeinderat Manuel Lenartitsch in einem Dringlichkeitsantrag ein. Und SP-Bildungssprecherin Daniela Schlüsselberger forciert weiter die SP-Initiative, den Brennpunktschulen zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. von Nadia Alina Gressl 3 Minuten Lesezeit (362 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

300.000 Euro jährlich sind in dieser Gemeinderatsperiode auf Initiative der SPÖ an zusätzlichen schulautonomen Mitteln für die sogenannten Brennpunktschulen vorgesehen – in Summe 1,2 Millionen Euro. Zusätzliches technisches Equipment, Sonderprojekte, spannende Ausflüge, Veranstaltungen, Unterstützungen usw. sind oft nur dort möglich, wo ein finanzkräftiger Elternverein mit guten Netzwerken und Sponsoren vorhanden ist: Doch gerade in den sogenannten „Brennpunktschulen“ gibt es das kaum. Entscheidend jetzt: Es braucht natürlich einen guten Berechnungsschlüssel.

Fahrrad muss ausgestattet sein

Das Fahrrad ist speziell aus dem urbanen Raum nicht mehr wegzudenken. „Leider wird aber häufig unterschätzt, dass Fahrräder für den Straßenverkehr vorschriftsmäßig ausgestattet sein müssen, beginnend von der Beleuchtung bis zu den Bremsen“, erinnert SP-Verkehrssprecher Manuel Lenartitsch. Eine sehr gute Möglichkeit einer Ausweitung sieht Lenartitsch dabei in Zusammenhang mit den Radfahrprüfungen an den Schulen, wie er dies heute in einem Dringlichkeitsantrag einforderte.

Mehr Sicherheit im Verkehr

Die Verkehrssituation bei der Straßenbahn-Endstation Andritz im Bereich der Volkschule Viktor Kaplan gilt speziell für Kinder als überaus herausfordernd, was bereits zu zahlreichen gefährlichen Situationen und zuletzt auch tragischerweise zu einem schweren Unfall geführt hat: In Absprache mit der SP Andritz forderte deshalb Gemeinderätin Daniela Schlüsselberger per Antrag heute, dass der Bereich Straßenbahn-Endstation Andritz/VS Viktor Kaplan rasch zu entschärft und verkehrssicherer gemacht wird.

Kleinere Mengen erwünscht

Derzeit hat jeder Grazer über 16 Jahre die Möglichkeit, im neuen Ressourcenpark der Holding in der Sturzgasse 200 Kilogramm kostenpflichtigen Restmüll und Altstoffe fünfmal im Jahr um je 6 Euro zu entsorgen – in Summe können so 1000 Kilogramm pro Jahr vergünstigt um insgesamt 30 Euro angeliefert werden, darüberhinausgehende Kilo werden zu Normaltarifen abgerechnet. Allerdings: Manche würden lieber öfter und dafür mit kleineren Mengen kommen, für andere wiederum ist das 200 Kilo-Limit zu wenig, sie würden lieber mehr Müll und dafür weniger oft anliefern. Fazit: SP-Gemeinderat Manuel Lenartitsch ersuchte per Antrag um Prüfung, ob die Umstellung auf eine ausschließliche Tonnageabrechnung möglich wäre, also jährlich pro Kopf 1000 Kilogramm zu den derzeit 30 Euro, unabhängig von der Zahl der Einfahrten in den Ressourcenpark.