Bewerbungen ab sofort

Österreich sucht die Berufs-Staatsmeister von morgen

Steiermark - „Austria’s next Challengers“ werden gesucht: Ab sofort ist die Bewerbung für die Teilnahme an den österreichischen Staatsmeisterschaften, die von 4. bis 7. Oktober 2023 in Wels bzw. vom 23. bis 26. November 2023 in Salzburg stattfinden, möglich.

