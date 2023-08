Urteil nach 15 Jahren Brutaler Frauen­mord in Kärnten: Angeklagter zu lebenslanger Haft verurteilt Klagenfurt/Völkermarkt - Am 4. Oktober 2008 wurde die Leiche der damals 49-Jährigen Anna T. in einem Waldstück bei Völkermarkt gefunden. Die Frau wurde auf brutale Weise getötet. Rund 15 Jahre später landete der Fall nun vor Gericht. Der Angeklagte wurde am Dienstagabend zu lebenslanger Haft verurteilt. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (275 Wörter) © Wrussnig

Vier Schüsse in Brust und Kopf, anschließend mit Benzin übergossen und angezündet – so brutal wurde eine damals unbekannte Frau in einem Waldstück bei Völkermarkt vor rund 15 Jahren getötet. In solchen Fällen ist von einem sogenannten “Overkill” die Rede – ein Indiz dafür, dass es sich um eine Beziehungstat handelte. Lange war die Identität der toten Frau unklar, immerhin wurde sie fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Vier Jahre später konnte die Leiche mit Hilfe einer Zahnprothese dann identifiziert werden. Es handelte sich um die damals 49-jährige Italienerin Anna T.

Ehemaliger Verlobter angeklagt

In alle möglichen Richtungen wurde ermittelt, doch vom Täter fehlte weiterhin jede Spur. Im Vorjahr führten neue DNA-Ergebnisse nach internationalen Abgleichungen dann endlich zum mutmaßlichen Täter, 5 Minuten berichtete. Es handelt sich um den damaligen Verlobten der Frau: Ein Marokkaner, der sich wegen Drogendelikten bereits in einem Gefängnis in Turin bereits in Haft befand. Die beiden seien zum Tatzeitpunkt zusammen in Österreich im Urlaub gewesen. Die Staats­an­walt­schaft Kla­gen­furt hat Mord-An­kla­ge gegen den Tatverdächtigen erhoben. Als Motiv wird Eifersucht vermutet.

© Wrussnig

Lebenslange Haft für den Angeklagten

Am heutigen Dienstag, 2. Mai 2023, rund 15 Jahre nach der schrecklichen Tat, musste sich der Angeklagte schließlich am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Während der Verhandlung plädierte der Mann allerdings auf “nicht schuldig” und verweigerte jede weitere Aussage. Ursprünglich wurde ein Urteil erst am morgigen Mittwoch erwartet, doch dann ging es Dienstagabend doch schneller als gedacht. Wie mehrere Medien berichten, wurde der Mann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.