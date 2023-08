Einige Neuerungen Endlich: Rad­ver­gnügen quer durch die Steiermark Steiermark - Super: Für die 31. Tour de Mur hat sich das Organisationsteam einige Neuerungen einfallen lassen, es wird für die Steirische Kinderkrebshilfe und für den Klimaschutz geradelt. Die Tour de Mur ist eine reine Radtouristik-Veranstaltung bei dem Spaß am entspannten Radfahren, an Natur und Kulinarik im Vordergrund stehen! von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (197 Wörter) © Stadt Bruck/Meieregger

Den Auftakt bildet einmal mehr die traditionelle Wolf-Nudelparty beim Gala Abend am Mittwoch den 7. Juni 2023 in der Festhalle von St. Michael im Lungau. Bei der Abfahrt am 8. Juni 2023 in St. Michael gibt es für die Teilnehmer ein ausgiebiges Frühstück und ein Lunch-Paket für unterwegs. Entlang der gesamten Strecke warten Labe Stationen mit Köstlichkeiten aus der Steiermark auf die Teilnehmer.

Stimmungsvolle Feste

In den Ankunftsorten Sportzentrum Zeltweg und Bad Radkersburggibt es für die Teilnehmer stimmungsvolle Radlerfeste mit einer Portion Wolf Nudeln, einem Getränk und einer großen Warenpreisverlosung. Am dritten und letzten Tag der Tour de Mur bekommen die Teilnehmer bei der Einfahrt der Parktherme in Bad Radkersburg einen Gutschein für die Parktherme. Den Abschluss der Tour de Mur bildet dann das stimmungsvolle Altstadtfest in Bad Radkersburg.

Ersthelfer sind vor Ort

Bei jeder Abfahrt und Ankunft ist ein Rad-Service vor Ort bereitgestellt. Auf der ganzen Strecke sind Fahrradservice Fahrer und Ersthelfer unterwegs um für die Sicherheit der Teilnehmer zu sorgen. Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Gefahr und nimmt Rücksicht auf andere Radfahrer! Auf der gesamten Strecke gilt die StVO und es wird auf den Murradweg R2 gefahren.