Heraus­fordernd: Spannende Neuer­ungen beim Staffel­lauf über den Dach­stein

Dachstein - Bereits zum 7. Mal wird das Laufevent in Ramsau am Dachstein durchgeführt und es wird von Jahr zu Jahr größer und professioneller. Heuer gibt es zum ersten Mal die Option in 4er-Teams beim Torlauf- Staffel-Lauf anzutreten.

