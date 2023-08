Weniger als 9 Prozent

Grüne:„Der Landes­regierung ist Gleichstellung offenbar kein Anliegen“

Steiermark - "In den insgesamt 286 steirischen Gemeinden gibt es gerade einmal 25 Bürgermeisterinnen, der Frauenanteil liegt also bei weniger als 9 Prozent. Um eine echte Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen, wäre es dringend notwendig, mehr Frauen in die Politik zu bringen", heißt es von den Grünen.

von Nadia Alina Gressl