Für weitere fünf Jahre Bad Klein­kirchheimer Bergbahnen: Vertrag von Hansjörg Pflauder einstimmig verlängert Bad Kleinkirchheim - Aufsichtsrat der Unternehmensgruppe verlängert einstimmig den Vertrag von Hansjörg Pflauder ab 1. Juli 2023 für weitere fünf Jahre. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (244 Wörter) Hansjörg Pflauder, Vorstand Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen © Daniela-Ebner

Mit 26. Mai 2023 starten die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen und das Thermal Römerbad in die Sommersaison. In der abgelaufenen Wintersaison wurden bereits die Weichen für die kommenden Jahre gestellt.

Kontinuität und Fortführung des Wertschöpfungskurses

Hansjörg Pflauder, Vorstand der Unternehmensgruppe seit 2015, wird die Geschicke von Kärntens größten Einzelseilbahnunternehmen für weitere fünf Jahre leiten. „Unter der Führung von Hansjörg Pflauder investierte die Unternehmensgruppe in den letzten sechs Jahren rund 30 Mio. Euro in den touristischen Standort Bad Kleinkirchheim. Besonders in Zeiten multipler Krisen bedarf es Kontinuität und Verlässlichkeit für die touristischen Leistungsträger“, erläutert Mag. Martin Payer, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen.

Zweistelliger Zuwachs bei Erstzutritten in der aktuellen Wintersaison

Die Bilanz der heurigen Wintersaison fällt mehr als positiv aus. „Dank der im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr guten Schneelage, den vielen Sonnentagen und der sehr guten Aktivierung der Nahmärkte konnten wir an das beste Vor-Corona-Jahr der Firmengeschichte nahtlos anschließen“, erklärt Hansjörg Pflauder. “Meine Zielsetzung für die kommenden Jahre liegt ganz klar in der nachhaltigen Steigerung der regionalen Wertschöpfung für die Unternehmensgruppe und für die zahlreichen Unternehmen im regionalen Umfeld. Der Ersatz des Bachliftes und die damit verbundene Qualitätsverbesserung im Skischul-Areal Bach liegt zur Umsetzung am Tisch. Weitere ambitionierte Investitionsprojekte werden aktuell im Detail ausgearbeitet. Ebenso die zügige Transformation der Unternehmensgruppe hin in Richtung klimapositiv“, bekräftigt der Bergbahnen-Vorstand.