Prognose Freundliches und sonniges Wetter: So wird das Wetter am Mittwoch Steiermark - "Der Mittwoch bringt vom Oberen Murtal bis in den Süden mit Nordföhn zunehmend freundliches und teils sonniges Wetter", so die Wettexperten der GeoSphere Austria. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) SYMBOLFOTO © Elisa Auer

“Hier bleibt es bis auf wenige Ausnahmen trocken. In der nördlichen Obersteiermark überwiegen hingegen noch die Wolken und in der ersten Tageshälfte muss man noch mit einzelnen Regenschauern rechnen. Am Nachmittag lockert es über den nördlichen Tälern auf. Der Nordwind weht schwach bis mäßig, in der Oststeiermark spürbar”, berichten die Experten der GeoSphere Austria. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen von 14 bis 18 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.