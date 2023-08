Wetterprognose

Sonnen­schein und kurze Schauer: So wird das Wetter am Mittwoch

Kärnten - "Am Mittwoch gibt es in den westlichen Landesteilen tagsüber einiges an Sonnenschein. In Mittel- und Unterkärnten überwiegen hingegen meist die Wolken", heißt es von den Wetterexperten der GeoSphere Austria.

