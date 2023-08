Dienstagabend Alko-Lenker fuhr mit ge­fälschtem Kenn­zeichen durch Klagenfurt Klagenfurt - Schwer alkoholisiert und mit gefälschtem Kennzeichen geriet ein 49-jähriger LKW-Fahrer aus Klagenfurt in eine Routinekontrolle der Polizei. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (150 Wörter) SYMBOLFOTO © BMI/Gerd PACHAUER,

Der 49-Jährige war am Dienstagabend mit einem LKW in Klagenfurt unterwegs, wobei er ins Visier von Polizeibeamten geriet. Eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde durchgeführt. Dabei stellten die Polizisten fest, dass das Pickerl des LKW abgelaufen war. “Zudem handelte es sich bei der vorderen Kennzeichentafel offensichtlich um eine Totalfälschung”, so die Polizei. Auch gab der 49-Jährige zu, dass der Zulassungsbesitzer des LKW – ein 58-jähriger Klagenfurter – ein weiteres echtes und ein gefälschtes Kennzeichen auf einem nicht zum Verkehr zugelassenen PKW verwenden würde.

Schwer alkoholisiert

Im Zuge der Kontrolle wurde außerdem ein Alkoholtest durchgeführt. “Dieser ergab eine schwere Alkoholisierung”, erklären die Beamten weiter. Doch der Fahrzeuglenker war längst nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheins. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und das gefälschte Kennzeichen abgenommen. Sowohl er selbst, als auch der Zulassungsbesitzer werden mehrfach angezeigt.