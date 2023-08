Acht Feuerwehren im Einsatz

Brand: Mehr­parteienhaus in Mureck wurde evakuiert

Mureck - In der Nacht auf Dienstag, den 8. August 2023, kam es in einem Mehrparteienhaus in Mureck zu einem Brand. Acht Freiwillige Feuerwehren rückten zum Einsatz aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.