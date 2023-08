Nach dem ganzen Regen Der Frühling ist zurück: Bis zu 23 Grad am Wochenende! Steiermark - Derzeit herrschen größtenteils Wolken und Regen in der Steiermark. Am Wochenende soll das aber schon ganz anders aussehen: Bis zu 23 Grad und Sonnenschein werden erwartet! von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © Elisa Auer

Die GeoSphere Austria hat gute Nachrichten: Das Wetter wird endlich wieder so richtig warm. Bereits am Donnerstag lockern die Wolken auf und es ist mit sonnigem und angenehm warmen Wetter zu rechnen. Bis zu 20 Grad können die Temperaturen erreichen.

Sonnig und Warm

Am Wochenende steigen die Temperaturen nochmal an. Bereits am Freitag ist mit angenehm-warmen 23 Grad zu rechnen. Der sonnige und warme Frühling feiert nach den regnerischen Tagen sein Come-Back. Auch am Samstag und am Sonntag bleiben die Temperaturen ober der 20 Grad-Marke.