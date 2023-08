Um 23.40 Uhr Gasexplosion mitten in der Nacht: Eine Person wurde schwer verletzt St. Peter - Mehrere Notrufe: Der Vorfall ereignete sich kurz vor Mitternacht. Die Grazer Berufsfeuerwehr wurde gestern um 23.40 Uhr in eine Wohnhausanlage in die St. Peter Hauptstraße alarmiert. Gemeldet wurde eine Explosion in einer Wohnung im ersten Obergeschoß. Eine Person wurde schwer verletzt. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (247 Wörter) © BF Graz

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich ein Bild der Verwüstung. Durch die Wucht der Explosion in der Wohnung wurden nahezu alle Wände und Einrichtungsgegenstände zerstört. Viele dieser Einrichtungsgegenstände wurden durch die Fenster nach außen geschleudert. Eine verletzte Person befand sich auf der Terrasse. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen und Schnittverletzungen. Er war aber noch ansprechbar.

Personenrettung und Sicherungsmaßnahmen

Nachdem der Zugang durch die Wohnung sehr schwer zugänglich war, wurde der Mann mittels der Drehleiter gerettet. In weiterer Folge wurde er dem österreichischen Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben. Nach der Personenrettung wurde die Wohnung nochmals komplett durchsucht und umfangreiche Sicherungsmaßnahmen wurden durchgeführt. Ebenso wurden angrenzende Bauteile der Wohnhausanlage kontrolliert.

Ursache wird ermittelt

Die angrenzenden Bauteile der Wohnhausanlage wurden zum Glück nicht beschädigt, sodass die restlichen Bewohner, die sich zur Sicherheit in das Freie begeben haben, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Ursache der Explosion ist Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen: Ein 63-Jähriger benützte laut eigenen Angaben in seiner Wohnung in der St. Peter-Hauptstraße eine Gasflasche um zu kochen und vergaß, das Ventil abzudrehen. Kurze Zeit danach beabsichtigte er, eine Kerze anzuzünden. Dabei kam es vermutlich aufgrund des Gas-Luft-Gemisches zu einer Explosion. Die dadurch entstandene Druckwelle war enorm. Es zerbrachen sämtliche Fenster in der Wohnung. Auch Gegenstände in der Wohnung wurden zerstört bzw. beschädigt. Die Berufsfeuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz. Mit acht Fahrzeugen und 31 Mann.