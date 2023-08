Zusammenarbeit Sozialamt und Bfi Graz startet Maßnahmen gegen Personal­mangel in der Pflege Graz - "Pflege ist mehr – Grazer Orientierungsmonat für Pflegeberufe“: Das Grazer Sozialamt startet in Zusammenarbeit mit dem bfi Steiermark ein neues Projekt, um Menschen bei einem Ein- oder Umstieg in einen Pflegeberuf zu unterstützen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (233 Wörter) SYMBOLFOTO © Monkey Business/Adobe Stock

Unter dem Motto „Pflege ist mehr – Grazer Orientierungsmonat für Pflegeberufe“ können Personen, die an einem Pflegeberuf interessiert sind, einen Monat lang die vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten in Gesundheitseinrichtungen kennenlernen.

Praktische Einblicke in die Pflege

Interessierte können sich über bestehende Ausbildungsmöglichkeiten und Angebote in der österreichischen Pflegelandschaft informieren, bekommen praktische Einblicke in den Wirkungsbereich der Pflege und in deren vielseitigen Tätigkeitsfelder. Jeder Teilnehmer erhält dafür 500,91 Euro als Vergütung. Personen, die beim AMS als arbeitslos vorgemerkt sind, können den Orientierungsmonat ebenfalls absolvieren. Auch sie erhalten den Teilnahmebonus in voller Höhe.

So ist der Ablauf

Im Rahmen des Orientierungsmonats sollen 4 Bereiche der Pflege vorgestellt werden: Heimhilfe, Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und Diplomierte Pflegefachkraft. In einem ersten Durchgang gibt es drei Kursen zu je 15 Teilnehmer. Jeder der vierwöchigen Kurse umfasst 72 Unterrichtseinheiten. Davon entfallen 36 Einheiten auf Theorie und ebenso viele Stunden auf pflegerische Praxis in der Hauskrankenpflege und in Pflegeheimen. Die Teilnehmer erhalten dafür jeweils einen Bonus von 500,91 Euro als freiwillige Leistung des Sozialamtes.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab dem 17. Lebensjahr im erwerbsfähigen Alter, die eine abgeschlossene Pflichtschulausbildung nachweisen können und ihren Wohnsitz seit mindestens 6 Monaten in Graz haben. Teilnehmer müssen über Deutschkenntnisse schriftlich auf A2-Niveau, mündlich auf B1-Niveau verfügen und österreichische Staatsbürger sein oder einen gültigen Aufenthaltstitel und eine Arbeitsbewilligung haben.