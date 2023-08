Am Dienstagabend

Von Navi in die Irre geführt: LKW musste aus Sack­gasse geborgen werden

Dechantriegel - Das Navi sollte normal jeden an den gewünschten Zielort lotsen, doch hier führte er einen LKW-Fahrer in die Irre: Der diensthabende Bereitschaftszug der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg wurde am 2. Mai 2023 um 18.28 Uhr zu einer Lastkraftwagen-Bergung am Dechantriegel in Voitsberg alarmiert.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (113 Wörter)