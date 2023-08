Super! Landjugend­fest: Bald wieder Party­stimmung in Grafenstein Grafenstein - Wie cool ist das denn? Auch heuer lädt die Landjugend Grafenstein wieder zum legendären Volkshouse-Fest in den Hambruschsaal. Karten sind bereits bei allen Mitgliedern erhältlich. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (62 Wörter) #GOODNews Die Landjugend Grafenstein freut sich auf eine unvergessliche Partynacht. © Landjugend Grafenstein

“Schmeißt euch in eure Tracht und feiert mit uns”, laden die Mitglieder der Landjugend Grafenstein zum legendären Volkshouse-Fest im Hambruschsaal ein. Am 6. Mai 2023 werden dort die Himmelberger den Tanzwütigen so richtig einheizen. Auch im kleinen Saal gibt es wieder eine Disco. Eröffnet wird das Fest um 19 Uhr mit einem Auftanz. Den Höhenpunkt bildet wie immer eine Mitternachtseinlage.