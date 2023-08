Vom Neuen Platz zum Lendhafen 7. Mai: Wieder Rad-Demo in der Klagen­furter Innenstadt Klagenfurt - Kinder, Familien und Radbegeisterte jeden Alters radeln am kommenden Sonntag, dem 7. Mai 2023, bei der 5. Kidical Mass durch die Innenstadt Klagenfurts und lenken damit das Augenmerk auf ein wichtiges Anliegen: Mehr sichere, familienfreundliche Radwege in Kärnten. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (246 Wörter) © Daniel Rehsmann

Am kommenden Sonntag geht eine bunte Kinder- und Familien-Raddemo in der Klagenfurter Innenstadt über die Bühne. Anneliese Fuchs aus dem Organisationsteam erklärt die Beweggründe für die Aktion: “In Kärntens Städten und Gemeinden fehlen vielerorts kindgerechte Radwege und verkehrsberuhigte Zonen, in denen Kinder und Familien gefahrlos Rad fahren und sich bewegen können. Mit der Kidical Mass fordern wir die Politik auf, das zu ändern.”

© Lydia Jung

Radlobby Kärnten: “Wichtiges Signal an die Politik”

Die Kidical Mass findet in 24 Städten in ganz Österreich statt. Daniel Wuttej von der Radlobby Kärnten und selbst Familienvater, betont: “Für Kinder ist es ein besonderes Erlebnis, in einer Gruppe mit Polizeibegleitung sicher und in kinderfreundlichem Tempo einige Kilometer auf breiten Straßen wie dem Ring zu radeln, die sonst am Rad viel zu gefährlich für sie sind. Die Kidical Mass ist deshalb nicht nur ein wichtiges Signal an die Politik, sondern vor allem auch eine bunte, lustige und mitunter laute Radrunde durch die Stadt. Sowas bleibt den Kindern lange in positiver Erinnerung.”

© Yasmin Stoderegger

Start am Neuen Platz

In Klagenfurt feiert die Familienraddemo diesmal sogar ein kleines Jubiläum, denn es ist bereits die 5. Kidical Mass in der Lindwurmstadt. Sie beginnt am Neuen Platz und endet nach einer gemütlichen Radrunde über St. Veiter, Völkermarkter und Viktringer Ring, Hauptbahnhof und Rosentalerstraße im Lendhafen. Dort klingt die Veranstaltung mit Eis, Livemusik von David Wedenig & Band, einem Rad-Ratespiel und einer kleinen Kundgebung aus.