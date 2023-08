Protesttag zur Gleich-Stellung Schlüssel zur Selbst­bestimmung: Inklusion in Gemeinden Steiermark - Der Protest-Tag zur Gleich-Stellung von Menschen mit Behinderungen heißt auch Tag der Inklusion. Selbstvertreter der Lebenshilfe besuchen am 5. Mai Gemeinden. Sie fordern ein selbstbestimmtes Leben. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (118 Wörter) © Lebenshilfe Fürstenfeld

Menschen mit Behinderungen haben ein Recht darauf, wie alle anderen selbst bestimmt leben zu können – inmitten der Gemeinschaft. Dafür braucht es barrierefreie Lebensräume und Wahlmöglichkeiten, wie und mit wem man wohnen möchte. In den meisten Gemeinden ist dieses Bild von Inklusion noch nicht Realität.

Zwei Bespiele der aktiven Gestaltung

In der Südoststeiermark übergeben Menschen mit Behinderungen den Bürgermeister von rund 20 Gemeinden den Inklusions-Leitfaden sowie symbolische Inklusions-Ortstafeln. Auch in der Marktgemeinde Ilz werden Selbstvertreter aktiv: Selbstvertreterin Margit Hauser übergibt dem Bürgermeister den Inklusions- Leitfaden. Anschließend wird – gemeinsam mit der Mittelschule – zum Tanz geladen. Das sind nur zwei Beispiele, wie Selbstvertreter der Lebenshilfe Steiermark Inklusion in den Gemeinden aktiv mitgestalten..