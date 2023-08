Sechs Bewerber: Kärnten hat bald einen neuen Militär­kommandanten Kärnten - Kärntens Militärkommandant, Brigadier Walter Gitschthaler, verabschiedet sich heuer in die wohlverdiente Pension. Im Rennen um seine Nachfolge stehen derzeit sechs Bewerber. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (87 Wörter) Militärkommandant Walter Gitschthaler geht bald in Pension. Noch ist unklar, wer sein Nachfolger wird. © Montage: LPD Kärnten/Just & Michael Steinberger/Bundesheer

Mitte des Jahres wird Kärntens Militärkommandant Brigadier Walter Gitschthaler in den Ruhestand treten, nachdem er zehn Jahre lang diese hohe Funktion innehatte. Sechs Bewerber haben sich um seine Nachfolge beworben. “Alle sind männlich”, wie Major Christoph Hofmeister, Presseoffizier des Militärkommando Kärnten im Gespräch mit 5 Minuten verrät. Alle wurden nun zu Hearings geladen. Im Zuge dessen wird eine Kommission entscheiden, wer am besten für den Posten geeignet ist. Die offizielle Kommandoübergabe erfolgt dann am Freitag, dem 25. August 2023, in Klagenfurt.