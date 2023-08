Innovatives Social Funding: Security KAG legt Social Tranches für nachhaltige Fonds auf Steiermark - Rendite mit noch mehr sozialer Verantwortung: Neben einem etwaigen Veranlagungsertrag können Investoren nun auch zur Umsetzung von sinnstiftenden Projekten beitragen. Denn die Grazer Security Kapitalanlage AG wartet mit speziellen Tranchen in ihrer nachhaltigen Apollo-Fondspalette auf. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (171 Wörter) © Security KAG

Entscheiden sich Investoren für die mit „S“ gekennzeichneten Social Tranches, so fließt ein Basispunkt der verrechneten Verwaltungsgebühr in einen Fördertopf, der ausschließlich der Unterstützung sozialer, ökologischer und wissenschaftlicher Projekte gewidmet ist. Die Security KAG verdoppelt darüber hinaus diesen Betrag für alle Publikumstranchen. Teile der Verwaltungsgebühr dieser Tranchen fließen direkt an ausgewählte Vorzeigeprojekte wie die Hobby Lobby, die an mehreren Standorten in Österreich kostenlose Weiterbildung für Kinder und Jugendliche anbietet.

Summe von rund 100.000 Euro

Durch die Social Tranches konnte die Security KAG im vergangenen Jahr bereits eine Summe von rund 100.000 Euro generieren. Das Geld wird derzeit in sieben sorgfältig ausgewählte Projekte investiert, die vorab einer strengen Due Diligence unterworfen wurden.

Hobby Lobby

Eines der sieben Projekte ist die Unterstützung des neuen Standorts der Hobby Lobby im 21. Wiener Gemeindebezirk. Die Hobby Lobby fördert sozioökonomisch benachteiligte Kinder und Jugendliche in der Entwicklung und Entfaltung ihrer Potenziale und leistet damit wertvolle Zukunftsarbeit für die nächste Generation.

