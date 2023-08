Die letzten zwei Premieren: Intendanz von Iris Laufen­berg neigt sich dem Ende zu Schauspielhaus Graz - Die Intendanz von Iris Laufenberg am Schauspielhaus Graz neigt sich ihrem Ende zu. Am Freitag und Samstag sind noch zwei Produktionen zur Premiere: "Death and All His Friends" und „Das Ende vom Lied“. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (199 Wörter) © Lex-Karelly

In „Death and All His Friends“ beschäftigt sich Regisseurin Anja M. Wohlfahrt gemeinsam mit Bürger der Stadt mit dem Tod und dem Sterben – und mit dem Leben: Sieben Laien-Darsteller, darunter eine Notärztin, ein Seelsorger, ein Mitarbeiter bei der Bestattung, eine Pflegerin im mobilen Palliativteam, sowie zwei Live-Musikern erarbeiten, ausgehend von ihren eigenen Erfahrungen und Expertisen, eine Inszenierung, in der sich, durch Erinnerungen an frühere Begegnungen mit Verstorbenen, die Lektüre ihrer Tagebücher oder die Idee von Wiedergeburt und Reinkarnation, Geschichten über Lebensanfang und Lebensende hinweg verbinden. Die Premiere findet am 5. Mai um 20 Uhr in HAUS ZWEI statt.

Die Abschlussproduktion

Einen Tag später folgt „Das Ende vom Lied“: Ein letztes Mal versammeln sich Schauspieler, Musiker in dieser Konstellation für eine Abschiedsproduktion auf der großen Bühne. Der Anlass: eine Abschiedszeremonie, ein performatives Konzert, denn wer wüsste besser als Regisseur und Musiker Sandy Lopičić, dass man auch Moll-Tonarten fröhlich klingen lassen kann?! Und so soll dieser Abschied von Graz noch einmal zeigen, welche Kraft in der Musik und im Miteinander wohnt. Die Premiere findet am 6. Mai um 19.30 Uhr in HAUS EINS statt.