Öster­reicher erlebten böse Über­raschung am Raibler See

Tarvis - Österreichische und slowenische Touristen erlebten am Montag, dem 1. Mai 2023, in dem italienischen Ort Cave del Predil nahe Tarvis eine böse Überraschung: Sie waren am hiesigen See spazieren, als sie zurückkamen, waren die Frontscheiben ihrer Fahrzeuge eingeschlagen.

