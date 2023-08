Holding Graz Cross-Triathlon: Ungewisse Zukunft bei Rekord-Frau Carina Wasle Graz - Der Cross-Triathlon im Rahmen der Sport Austria Finals powered by Holding Graz ist nichts für Zartbesaitete. Oder um mit dem Motto von Veranstalter Tri Styria zu sprechen: „Steirabluat is ka Himbeersoft!“ von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (337 Wörter) © Sport Austria/GEPA Pictures

Neben den athletischen Fähigkeiten brauchen die Teilnehmer nämlich auch eine große Portion Mut. Beides bringt Rekord-Staatsmeisterin Carina Wasle mit und dennoch ist ihr Antreten in Graz ungewiss. So wie auch ihre Zukunft. Die liegt nämlich nicht nur in ihren eigenen Händen.

Kein Hobby-Triathlon

„Man braucht schon viel Mut, damit man diese Strecke in Angriff nehmen kann. Es ist kein Hobby-Triathlon, in den man reinschnuppern kann, sondern man muss gut Mountainbiken können und Trailrunning beherrschen, damit man schnell und erfolgreich ist.“ Im vergangenen Jahr hätten einige Teilnehmer einen „Schotterausschlag“ davongetragen, wie Reupichler lachend anmerkt.

Eine der schönsten Strecken ist in Graz

Der Aufwand hat sich aber letztlich ausgezahlt. Denn auch die Top-Elite war voll des Lobes. „Die Strecke in Graz ist eine der schönsten, die ich jemals bei Staatsmeisterschaften gesehen hab‘. Technisch anspruchsvoll, aber nicht zu schwierig. Mir hat der Bewerb supergut gefallen“, erinnert sich Carina Wasle mit Begeisterung zurück.

14 Staatsmeistertitel

Die Rekord-Staatsmeisterin baute im Vorjahr ihre imposante Statistik aus und holte in souveräner Manier den fünften Titel im Cross-Triathlon. Insgesamt steht die Tirolerin nun bei 14 Staatsmeistertiteln (7 Mal Winter-Triathlon, 5 Mal Cross-Triathlon, 2 Mal Duathlon). Und wenn es nach Wasle geht, soll die Karriere trotz fortgeschrittenen Alters noch einige Jahre andauern. Denn das Feuer brennt bei der Kundlerin wie am ersten Tag. „Solange Erfolge da sind, würde ich schon gerne noch ein paar Jahre weitermachen. Ich tu‘ es einfach so wahnsinnig gerne.“

Sponsoren sind gesucht

Allerdings hat die Ausnahme-Athletin ihre Zukunft nicht ganz in der eigenen Hand, wie sie verrät. „Ob ich weitermache oder aufhöre, liegt mehr an den Rahmenbedingungen als an mir.“ Mit Rahmenbedingungen meint Wasle die finanziellen Umstände. Das Leben als Profi-Sportlerin lässt sich nur mit Sponsoren bestreiten und die sind aktuell rar gesät. „Hinsichtlich Sponsoren wird es immer schwieriger. Ich arbeite jetzt nebenteil halbtags, damit ich das alles finanzieren kann. Aber es ist schon schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen, weil es enorm stressig und zeitaufwendig ist.“