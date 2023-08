"Verabschiede mich" Nachfolger für Villacher Kult-Lokal "Flaschl" gesucht Villach - Seit 13 Jahren leitet Gastronom Martin Wüster das Villacher Kult-Lokal "Flaschl" in der Seilergasse. Nun hängt er seine Karriere als Wirt an den Nagel. Für die Bar wird ein würdiger Nachfolger gesucht. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (155 Wörter) Das Ende einer Ära: So manche durchzechte Nacht begann für die Villacher im Flaschl. © 5min.at

Der Wirt Martin Wüster leitet seit über einem Jahrzehnt das “Flaschl” in der Seilergasse in Villach. Nun verabschiedet er sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. “13 Jahre im Villacher Nachtleben sind genug”, schildert er seine Beweggründe im Gespräch mit 5 Minuten. Er hängt nun seine Karriere in der Gastronomie an den Nagel und will sich ein “ruhigeres Leben” aufbauen. Doch zuvor verabschiedet er sich von seinen Stammgästen mit einer Mega-Abschlussparty am Freitag, dem 30. Juni 2023.

Nachfolger gesucht

Danach bleibt das Villacher Kult-Lokal vorerst geschlossen, bis ein würdiger Nachfolger gefunden wird. “Derjenige sollte nicht nur gastronomische Erfahrung mitbringen”, so Wüster, “sondern auch das nötige Engagement.” Wie der erfahrene Gastronom erklärt, sei es “keine gemähte Wiese. Wer das Flaschl übernehmen will, der muss Gas geben!”, betont Wüster abschließend.