Landeslehrlingswettbewerb 18 Jung­tischler zeigten ihr Können Feldkirchen in Kärnten - Mit höchster Präzision und Sorgfalt gingen die 18 Tischlerlehrlinge beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb der Tischler und Tischlereitechniker an ihre Aufgaben heran und kämpften um den Landestitel. Austragungsort war der Stadtsaal in Feldkirchen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (149 Wörter) © WKK/stills&emotions

Nicht nur ein sicherer und geschickter Umgang mit Hobel und Säge, sondern vor allem Begeisterung für das Arbeiten mit Holz – das war beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb in Feldkirchen und Klagenfurt gefragt. Als Wettbewerbsaufgaben wurden im 1. Lehrjahr ein Schemel, im 2. Lehrjahr ein Hocker mit Lade und im 3. Lehrjahr ein Sessel angefertigt. Dafür hatten die Lehrlinge rund vier Stunden Zeit.

Die Sieger der einzelnen Lehrjahre

Tischler 1. Lehrjahr:

1. Platz Katharina Mandler, metrica Austria GmbH - Greifenburg

2. Platz Peter Anton Dulle, „die Holzer Stiege“ Gesellschaft m.b.H. - Villach

3. Platz Marcel Kogler, FREJO Wohndesign GmbH - Feldkirchen 2. Lehrjahr:

1. Platz Klemens Reinfried, Tischlerei Erschen - GmbH & Co. KG, Eberndorf

2. Platz Vinzent Paul Stele, „die Holzer Stiege“ Gesellschaft m.b.H. - Villach

3. Platz Ing. Philip Striednig, Kärntner Arbeitsstiftung - Klagenfurt am Wörthersee 3. Lehrjahr:

1. Platz Florian Dörfler, Konec GmbH - Feldkirchen

2. Platz Nico Schaller, Technoholz GmbH - Villach

3. Platz Mag. Martin Walther, Kärntner Arbeitsstiftung - Klagenfurt am Wörthersee

Tischlereitechnik Der Landeslehrlingswettbewerb Tischlereitechnik hat bereits am 20. April 2023 in der Fachberufsschule I in Klagenfurt stattgefunden. Die feierliche Siegerehrung erfolgte im Rahmen des Landeslehrlingswettbewerbes der Tischler: Tischlereitechnik - Planung 1. Platz: Hannah Pritz, metrica Austria GmbH - Greifenburg

2. Platz: Manuel Auer, Lindner Stiegenbautechnik GmbH - Steinfeld Tischlereitechnik - Produktion Platz: Daniel Hofmann, Harald Gernot Payer – St. Michael im Lavantal Platz: Florian Lippusch, Terra Möbel-Produktions GmbH - Miklauzhof Platz: Marvin Schorli, Terra Möbel-Produktions GmbH - Miklauzhof

Für Landessieger geht es jetzt zum Bundeswettbewerb

Der Landeslehrlingswettbewerb, der vom Lehrlingswart Peter Preinig geleitet und von Rudolf Konec organisiert wurde, gilt als eine der wichtigsten Veranstaltungen des Kärntner Tischlerhandwerks. “Unsere Wirtschaft braucht gute Fachkräfte und unsere Ausbildung schafft dafür die besten Voraussetzungen. Danke an alle Jurymitglieder, Lehrbetriebe und auch Eltern für die Unterstützung unserer Bewerbe”, so Landesinnungsmeister Valentin Lobnig. Die Landessieger aller Lehrjahre nehmen am 23. und 24. Juni 2023 am Bundeswettbewerb der Tischler und Tischlereitechniker in Linz teil.