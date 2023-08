Interaktives Lesevergnügen mit "Jojo" Für Kinder in Pflegefamilien: emotionaler Beistand in Buchformat Graz/Steiermark - Das erste Kinderbuch speziell für Pflegekinder in der Steiermark wird vorgestellt: „JOJO lernt Kinder verstehen” wurde von den affido-Mitarbeiterinnen Barbara Schwab-Berger und Bettina Pojer verfasst. Es soll Kinder aus Pflegefamilien auf ihrem Weg begleiten und ihnen die Sicherheit geben, sich anderen Personen anvertrauen zu können. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (314 Wörter) Soziallandesrätin Doris Kampus, Uli Reimerth (affido – pflegefamilien I kinderdörfer I familienarbeit), die Autorinnen Bettina Pojer und Barbara Schwab-Berger, Design-Experte Tomislav Bobinec gemeinsam mit einer Pflegemutter und zwei Testlesern. © Land Steiermark

In etwa 500 steirische Pflegefamilien mit mehr als 800 Pflegekindern gibt es aktuell in der Steiermark. Für diese spezifische Zielgruppe gibt es jetzt ein neues Kinderbuch: „JOJO lernt Kinder verstehen”. Es handelt sich dabei um ein interaktives Lese-, Schreib-, Mal- und Spielbuch. Die Sozialeinrichtung Affido hat gemeinsam mit Soziallandesrätin Doris Kampus das Projekt in Graz vorgestellt. Ziel des Buches ist es, Kinder und Jugendliche auf spielerische Weise in einer neuen Lebenssituation zu begleiten. Auch soll es emotional berühren und sie gleichsam unterstützen.

Für Pflegefamilien gratis

Das Buch gibt es für die Pflegefamilien kostenfrei. Die Idee zu diesem Buch stammt von den affido-Mitarbeiterinnen von Barbara Schwab-Berger und Bettina Pojer. Für die grafische Gestaltung gab es eine Kooperation mit Designern der FH Joanneum unter Anleitung von FH-Hochschullektor Tomislav Bobinec vom Institut Design & Kommunikation. „Ich bin sehr froh, dass wir in der Steiermark viele Pflegefamilien haben, die bereit sind, Kinder und Jugendliche in schwierigen Situation auf- und anzunehmen, mit allen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Mit dem Pflegekinderbuch JOJO gibt es jetzt ein spezielles Buch für Kinder in Pflegefamilien, um die besondere Lebenssituation gut zu thematisieren”, so betont die Soziallandesrätin die Wichtigkeit dieses Projektes.

Kinder als Expertinnen und Experten

Die beiden Autorinnen des Buches heben hervor, dass ihr Werk vor allem der emotionalen Begleitung der Pflegekinder dienen soll. „In unserer Arbeit ist es uns ein besonders Anliegen, Kinder als Expertinnen und Experten für sich selbst möglichst gut unterstützen zu können. Unser Buch soll ihnen die Möglichkeit geben, alleine oder mit vertrauten Personen wichtige Lebensthemen zu bearbeiten”, bekräftigen Pojer und Schwab-Berger. Bobinec hebt den differenzierten Blickwinkel hervor, den das Buch offeriert: „Man versucht aus der Perspektive des Anderen zu sehen, mit den Ohren des Anderen zu hören und mit dem Herzen des Anderen zu fühlen. Das ist Empathie und das ist Kommunikationsdesign.”