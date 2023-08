Landeslehrlingswettbewerb Kärntner Kondi­toren-Lehrlinge lieferten süße Spitzen­leitung ab Kärnten - 14 der besten Konditorenlehrlinge traten in der Backstube des WIFI Kärnten zum Landeslehrlingswettbewerb an und verzauberten die Jury mit süßen Spezialitäten. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (204 Wörter) V.l.n.r.: LAbg. Ervin Hukarevic und Innungsmeister Paulus Fahrnberger gratulierten Anita Kusuran (2. Platz), Landessiegerin Anna-Maria Hinteregger und Susanne Oberlerchner (3.Platz). Auch die Juroren Herta Tschuden, Annemarie Hoi und Georg Maushaben freuten sich über die tollen Leistungen. © WKK/Peter Just

Hoch lebe das Handwerk in der Konditorei! Ob Torten, Kuchen, Petit-fours oder Pralinen – so gut wie alles, was gebacken oder geformt wird, wird von Hand gemacht. So auch beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb der Konditoren. Unter der Leitung und der Bewertung einer gestrengen Jury bestehend aus den Konditormeister:innen Herta Tschuden, Annemarie Hoi und Georg Maushagen mussten die Lehrlinge ein umfangreiches Arbeitsprogramm absolvieren. Bei der Betrachtung der fertiggestellten Werke zeichnete sich schon das Leistungspotenzial der jungen Menschen ab. Die drei Erstplatzierten werden Kärnten beim Bundeslehrlingswettbewerb von 14. bis 17. Juni 2023 in Feldkirch, Vorarlberg vertreten.

Diese Lehrlinge wurden aufgezeichnet

Bei der Siegerehrung lobten Innungsmeister Paulus Fahrnberger und LAbg. Ervin Hukarevic die Leistungen aller Teilnehmer:innen und ehrten diese mit Sach- und Ehrenpreisen. Anwesend waren neben zahlreichen Angehörigen und Lehrbetrieben auch die gesamte Jury.

Die Ergebnisse: 1. Platz: Anna-Maria Hinteregger, Konditorei Fahrnberger GmbH, Klagenfurt

2. Platz: Anita Kusuran, Warmbader ThermenHotel GmbH, Villach

3. Platz: Susanne Oberlerchner, Konditorei Ernst Lienbacher, Spittal/Drau



Die Landesinnung gratuliert den erfolgreichen Lehrlingen und den Lehrbetrieben zur hervorragenden Ausbildung.

Die Landesinnung möchte sich bei der Berufsschule in Klagenfurt, insbesondere beim Team der Fachberufsschullehrer:innen und der WIFI GmbH für die äußerst gute Zusammenarbeit bedanken. Zudem sei auch den zahlreichen Sponsoren ein herzliches Dankschön ausgesprochen: Trauner Verlag, Unterweger Früchteküche GmbH, Adolf Darbo GmbH, Ing. Walter Hahn, CSM Ingredients Austria, Puratos Austria GmbH, Bürgermeisterbüro Klagenfurt, Landesjugendreferat Land Kärnten, AMS und WK und WIFI Kärnten.