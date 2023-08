Die Fans zogen sämtliche Register Riesiges Feuerwerk bei Cup-Finale spaltet die Fan-Gemeinde Klagenfurt/Graz - Das Cup-Finale am Wochenende in Klagenfurt sorgte für große Emotionen. Der SK Sturm konnte sich den Sieg gegen Rapid Wien sichern. Die Stimmung im Stadion war hitzig: Sturm-Fans zündeten ein riesiges Feuerwerk. Das hat zu gemischten Reaktionen geführt. Wie steht ihr dazu? von Elisa Auer 3 Minuten Lesezeit (404 Wörter) Debatte

Für Sturm-Fans gab es dieses Wochenende ordentlich etwas zu feiern – der Fußballverein gewann das Cup-Finale in Klagenfurt. Das Stadion war erfüllt von Schreien und lautem Brüllen. Aber auch Pyrotechnik kam zum Einsatz: Es wurde ordentlich geschossen. 5 Minuten berichtete. Das Video, welches die Stimmung des Abends einfing, ging viral. Der Beitrag wurde oft geteilt und in den Kommentaren wurde hitzig diskutiert.

Gespaltene Reaktionen

Die feierlustigen Sturm-Fans lösten mit ihrem fulminanten Feuerwerk gemischte Gefühle bei unseren Lesern aus. Das Video, welches beim Cup-Finale in Klagenfurt aufgenommen wurde, zeigt ordentlich Rauch und Nebel – es wurde wild geschossen! Ein Ausdruck der Freude, der ausgelassenen Stimmung und der Ehrung des Sieges? Oder war der Einsatz von Pyrotechnik ein leichtsinniges, gefährliches und ernstzunehmendes Unterfangen? In den Kommentaren zu dem Video häufen sich die verschiedenen Meinungen. Eine eindeutige Tendenz ist nicht ersichtlich – wie bei so vielen Dingen scheiden sich die Geister. Vom Sportpark Klagenfurt gibt es eine Liste verbotener Gegenstände, ein Punkt beinhaltet “pyrotechnische Gegenstände jeglicher Art”.

So äußern sich einige Stimmen

“Solange niemand verletzt wird, finde ich so eine Stimmung super”, schreibt eine Leserin in den Facebook-Kommentaren. Eine andere wiederum bewertet die Situation als gefährlich und verleiht ihrem Ärger durch die folgende Frage Ausdruck: “Wie viele Personen mussten danach mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden?” Ein Leser fragt sich, wie die Pyrotechnik überhaupt ins Stadion gelangt ist bzw. wie das Equipment es durch die Sicherheitskontrollen geschafft hat. Ein anderer Leser schreibt: “Viel Spaß für die anderen, welche mit im Stadion waren. Gute Luft und Atmung ist etwas anderes. Nur noch krank, was da abging. Ohne Rücksicht auf Verluste und Gefährdung der Gesundheit der anderen. Und die Vereine lassen weiterhin Eltern mit ihren Kindern dorthin gehen. Mir fehlen einfach die Worte.” Eine andere Leserin findet es grundsätzlich in Ordnung, den Sieg so ausgelassen zu feiern. Während der Veranstaltung sei dies aber nicht angemessen. “Während des Spiels, gehört das saftig bestraft. Nachher ist es ja ok”, so lautet ihr Kommentar.

Der Einsatz von Pyrotechnik “bringt Stimmung” oder “ist gefährlich”?

Einer unserer Leser kann nicht nachvollziehen, warum dieses Thema so polarisiert. “Ist wer zu Schaden gekommen? Nö, also verstehe ich einige Kommentare nicht”, so äußert er sein Unverständnis. Wie steht ihr dazu? Könnt ihr die Kommentare nachvollziehen oder teilt ihr eine der vielen verschiedenen Meinungen?