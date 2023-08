Abstimmungstermin noch diese Woche Flug­hafen Klagen­furt: K-BV Aufsichtsrat einberufen Klagenfurt - Bis 10. Mai müssen die Minderheitseigentümer am Klagenfurter Flughafen eine Kapitalerhöhung in der Betriebsgesellschaft (KFBG) durchführen, um frei gewordene Anteile des Mehrheitseigentümers aufzugreifen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (249 Wörter) © 5min.at

„Auf Landesseite sind dafür zwei Beschlüsse notwendig: Erstens muss der Aufsichtsrat der K-BV dafür stimmen, zweitens muss die Landesregierung der K-BV die dafür benötigten Mittel genehmigen“, wie LHStv. Martin Gruber informiert.

K-BV Aufsichtsrat einberufen

Er hat in seiner Funktion als Landesaufsicht daher bereits für kommenden Montag, 8.5., zur konstituierenden Sitzung des neuen K-BV Aufsichtsrates eingeladen, bei welcher sowohl ein Vorsitzender als auch zwei Stellvertreter gewählt werden. Direkt im Anschluss soll die erste ordentliche Aufsichtsratssitzung stattfinden, um über die Kapitalerhöhung in der KFBG zu entscheiden. „Sollte der Aufsichtsrat dafür stimmen, werde ich das am Tag darauf in die Regierungssitzung einbringen, um eine fristgerechte Mitteleinzahlung zu ermöglichen“, sagt LHStv. Gruber zur weiteren Vorgehensweise.

Abstimmungstermin zwischen Land, Stadt und K-BV noch diese Woche

Bereits vor diesen beiden Sitzungen soll ein Abstimmungstermin zwischen Land, Stadt Klagenfurt und der K-BV stattfinden. „Es haben sich alle zu einem gemeinsamen Vorgehen der Minderheitseigentümer bekannt. Ich habe daher bereits für Freitag die Vertreter der Stadt Klagenfurt und den Vorstand der K-BV eingeladen. Als öffentliche Hand werden wir unsere Verantwortung gegenüber dem Flughafenbetrieb und seinen Mitarbeitern wahrnehmen“, betont Gruber. Auch über die Call-Option soll bei dem Gesprächstermin beraten werden, da sie einer der Tagesordnungspunkte des K-BV Aufsichtsrates ist und auch in der Stadt ein entsprechender Antrag dazu angekündigt wurde. „Der erste Schritt ist die Kapitalerhöhung, aber die Call-Option ist damit nicht vom Tisch, auch hier brauchen wir ein gemeinsames Vorgehen“, so der Beteiligungsreferent.