Die Koffer sind gepackt Graz hat neue Fluglinie: Mit Eurowings zum nächsten Urlaubsziel Feldkirchen/Graz - Graz ist jetzt Eurowings-Basis. Elf Urlaubs- und Städtedestinationen stehen im Sommerprogramm für 2023: Darunter Hurghada, Kanaren und Gran Canaria. Vor allem nach Deutschland aber soll es verstärkt Flüge geben. von Elisa Auer 4 Minuten Lesezeit (543 Wörter) Michael Feiertag, Geschäftsführer Steiermark Tourismus, Stadtrat Manfred Eber, Wolfgang Malik, Vorstandsvorsitzender Holding Graz, Stefan Beveridge, Managing Director Eurowings Europe, Wolfgang Grimus, Geschäftsführer Flughafen Graz, Stadtrat Günther Riegler, Landesrat Werner Amon, Jürgen Löschnig, Geschäftsführer Flughafen Graz, Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich © Fischer

Mit der Stationierung eines Airbus A319 macht Eurowings Graz ab sofort zu ihrer neuen Flugzeug-Basis. Das Flugzeug mit der Kennung „9H-EXQ“ wurde am heutigen Morgen feierlich mit einer Wasserfontäne der Flughafenfeuerwehr begrüßt und von Flughafenchef Wolfgang Grimus gemeinsam mit Eurowings Europe Geschäftsführer Stefan Beveridge sowie Vertretern aus Politik und Tourismus auf dem Vorfeld in Empfang genommen. Anschließend hob der ausgebuchte Flug um 11.10 Uhr aus Graz nach Hurghada ab.

Graz als zweite Eurowings-Basis in Österreich

Neben Salzburg ist jetzt auch Graz Eurowings-Basis in Österreich und somit die elfte in Europa. „Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Stationierung eines Flugzeugs unsere Präsenz am Flughafen Graz weiter ausbauen und mehr Eurowings in die Steiermark bringen“, erklärt Eurowings Europe Geschäftsführer Stefan Beveridge. Zentral und mittig liegend, stärkt die Stationierung eines effizienten und modernen Airbus in Graz nicht nur die beliebten Anbindungen in den Süden Europas, sondern rückt, besonders attraktiv für Wirtschaft und Tourismus, den Norden Deutschlands näher an die Steiermark.

Bessere Anbindungen nach Deutschland

Um die Steiermark international zu vernetzen, braucht es auch die entsprechende Infrastruktur. „Der Flughafen hat eine große Bedeutung für die Grazer Wirtschaft“, informiert Stadtrat Günter Riegler. „Mehr als 200.000 ausländische Passagier:innen haben den Flughafen im vergangenen Jahr genutzt. Davon wiederum ungefähr die Hälfte touristisch, die andere beruflich. Dass die Zusammenarbeit mit Eurowings jetzt noch einmal deutlich ausgebaut wird, ist sehr erfreulich. Vor allem Berlin und Hamburg sind mit den Flugtagen Freitag und Sonntag echte Tourismusverbindungen, die zu einem Wochenend-Trip nach Graz einladen. Und auch für Grazer ist das natürlich ein attraktives Angebot!“ So verbindet die Lufthansa-Tochter die Hauptstadt der Steiermark seit Ende März bis zu fünfmal die Woche mit Berlin und ab dem 5. Mai bis zu viermal die Woche mit der Hansestadt Hamburg. Nach Düsseldorf gibt es achtmal pro Woche Flüge.

Ab in den Süden!

Eurowings baut ihre Präsenz am Flughafen Graz deutlich aus und erweitert zum Sommer 2023 das Angebot an attraktiven Direktflugzielen. Mit den für Graz neuen Destinationen Chania (Kreta) und Larnaca, sowie Hurghada, Karpathos, Korfu, Kos und Rhodos, stehen sieben Ziele in den beliebten Urlaubsländern Griechenland, Ägypten und Zypern auf dem Programm. Die Ferieninsel Mallorca wird zusätzlich bis zu dreimal die Woche aus Graz bedient. „Die Kooperation mit Eurowings ermöglicht uns einen deutlichen Ausbau der Kapazitäten auf den bereits bestehenden Verbindungen nach Mallorca und Rhodos, die somit 3x wöchentlich bedient werden. Völlig neu im Programm ab Graz sind die Zielflughäfen Larnaca auf Zypern und Chania auf Kreta. Die neue Eurowings Basis am Flughafen Graz macht attraktive Flugzeiten möglich und schafft Verbindungen auf höchstem Qualitätsniveau“, so der Geschäftsführer der TUI Österreich Gottfried Math.

Auch für den Winter stehen schon einige Flüge fest

Der Winterflugplan 2023/24 aus Graz ist bereits teilweise veröffentlicht. So bietet Eurowings auch in den Wintermonaten zwei wöchentliche Verbindungen aus Graz nach Hurghada an. Außerdem geht es auf die Kanaren – zweimal wöchentlich nach Gran Canaria und einmal pro Woche nach Teneriffa. Hinzu kommen Städteverbindungen nach Deutschland, die in den nächsten Wochen im Winterflugprogramm ergänzt werden.