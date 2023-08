Ab 4. Mai geöffnet "Anfoch gmiatlich": Will­kommen im Gast­garten vom Hofbräu! Klagenfurt - Was gibt es Schöneres als an einem heißen Sommertag in einem kühlen und schattigen Biergarten zu sitzen? Pünktlich mit Anfang Mai eröffnet auch der Gastgarten des Hofbräu zum Lindwurm in Klagenfurt. Kommt vorbei und genießt "a kühles Blondes" in Klagenfurts schönste Innenhof! von Carla Staber 3 Minuten Lesezeit (467 Wörter) Werbung Kommt vorbei und genießt a kühles Blondes in Klagenfurts schönste Innenhof! © Hofbräu zum Lindwurm

In einem gemütlichen Biergarten gschmackiges Essen, ein kühles Bier und gute Gesellschaft: Was braucht man mehr, um glücklich zu sein? Das und vieles mehr erwartet dich beim Hofbräu zum Lindwurm mitten in der Klagenfurter Innenstadt! Hier wird die bayrische Tradition im schönen Kärntnerland gelebt und Gäste werden zu Freunden, die bleiben. Chef Philipp Landl, der sein Herzblut in das Lokal gesteckt hat, lädt Einheimische und Weitgereiste herzlich ein: „Lasst euch vom bayrischen Charme, der Münchner Wirtshauskultur und der Klagenfurter Gastfreundlichkeit verzaubern“

Was braucht man mehr, um glücklich zu sein? © Hofbräu zum Lindwurm

„A kühles Bier und a gscheide Musi“

Die Tage werden ab jetzt immer heißer, aber das Hofbräu ist vorbereitet! Pünktlich zum Frühlingsbeginn eröffnet auch der Gastgarten des Hofbräu zum Lindwurm. Das Hofbräu empfängt seine Gäste mit Livemusik und guter Laune: Deshalb gibt es am heutigen Donnerstag, dem 4. Mai die Eröffnung des Gastgartens unter dem Motto: „a kühles Bier und a gscheide Musi“. Die Stars des Abends: Die Gurnitzer! Sie sind live in Klagenfurts schönsten Innenhof und bringen euch so richtig in (Sommer-)Stimmung.

Die Stars des Abends: © Hofbräu zum Lindwurm Die Gurnitzer! © Hofbräu zum Lindwurm

Zentrale Lage und feines Essen!

Doch nicht nur am Donnerstag ist das Hofbräu einen Besuch wert! Mitten in der Klagenfurter Innenstadt, mit Blick auf das Klagenfurter Wahrzeichen ist es gut mit Bus, Auto oder zu Fuß zu erreichen. Der Busbahnhof Heiligengeistplatz befindet sich nur wenige Gehminuten entfernt und für Autofahrer bietet sich die Lindwurm-Garage sowie die Kurzparkzone in der gesamten Innenstadt an. Doch genug der großen Worte und hin zur wichtigsten Frage: Was gibt es zum Schmausen? „Wir bieten unseren Gästen bayrische Spezialitäten wie Weißwurst, Obatzda und Brezen sowie traditionelle, österreichische Gerichte“, schwärmt der Chef, der selbst ein leidenschaftlicher Koch ist. Im Hofbräu schmeckt es einfach!

Egal ob in der Mittagspause oder zum After-Work-Bier. © Hofbräu zum Lindwurm

Mahlzeit!

Aber aufgepasst: Das Hofbräu zum Lindwurm ist keineswegs ein Lokal, in dem man nur abends und zu festlichen Anlässen geht! Ein besonderer Fokus wird vor allem auf die Mittagsmenüs gelegt: Täglich frisch und mit täglich wechselnden Gerichten wird es hier nie fad und man wird immer wieder überrascht! Wer es in der Mittagspause nicht schafft, ist dafür herzlich zum After-Work-Bier eingeladen! Übrigens egal zu welcher Jahreszeit! Im Winter kann man es sich in der kuschligen Stube gemütlich machen und im Sommer wartet ein schattiger Biergarten mit bis zu 100 Sitzplätzen! Auch für geschlossene Gesellschaften gibt es einen extra Platz im Stüberl. Philipp Landl, der das Hofbräu seit Oktober 2019 hat es sich zum Ziel gesetzt, jeden Gast ein einzigartiges Erlebnis zu ermöglichen. Unterstützt wird er dabei von seinem jungen, dynamischen Team, das all eure Wünsche erfüllt!