Jugendgesundheitscoaches im Einsatz HTL Schüler freuten ich über „Gesunde Bio-Jause“ Wolfsberg - 260 mal Gesunde Bio-Jause (Kornweckerl und heimische Äpfel) gab es heute, Mittwoch, für die Schülerinnen und Schüler der HTL Wolfsberg. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (59 Wörter) Auslieferung der Bio-Jause: von rechts Lea Valent, Carla Miklautsch, Nina Wutscher, Vizebürgermeisterin Michaela Lientscher, HTL-Direktor Jürgen Jantschgi und Emma Maier. © KK

Mit der Aktion unterstützt Vizebürgermeisterin Michaela Lientscher seitens der Stadtgemeinde Wolfsberg die Arbeit der Jugendgesundheitscoaches der 1. Generation, Carla Miklautsch und Lea Valent, sowie der in Ausbildung befindlichen Gesundheitscoaches Emma Maier und Nina Wutscher. „Mit der „Gesunden Jause für alle“ wollen wir die wichtige Tätigkeit der Gesundheitscoaches an den Schulen sichtbarer machen“, so Vizbürgermeisterin Lientscher.