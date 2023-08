Über 520 Spieler aus 5 Kontinenten Es wird sportlich: Badminton Austrian Open kommen nach Graz Graz - Von 25. bis 28. Mai finden die Badminton Austrian Open 2023 im Raiffeisen Sportpark Graz statt. Das Turnier ist ein Weltranglistenturnier der Kategorie International Series. Zudem gibt es ein Preisgeld von 5000 $ zu gewinnen. Die beiden großen Grazer Vereine BC Smash Graz und ATSE Graz Badminton bereiten sich auf den Wettkampf vor von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (272 Wörter) v.l. Sportstadtrat Kurt Hohensinner, Lena Krug (österr. Teilnehmerin an den Austrian Open), Projektleiter Alexander Almer, Christoph Almer © Fischer

Die Austrian Open finden dieses Jahr zum dritten Mal in Graz statt. Über 520 Spieler aus 5 Kontinenten und 55 Nationen weltweit haben sich für das Turnier genannt. Auch Spieler aus dem asiatischen Raum werden daran teilnehmen. Vom österreichischen Nationalteam treten der gebürtige Grazer Philip Birker mit Partnerin Katharina Hochmeir in den Wettkampf. Für die heimischen Badminton-Spieler ist das Turnier eine wichtige Einstiegsmöglichkeit in die Elite Weltrangliste und der gesamte nationale U19-Kader wird versuchen, diese Chance zu nutzen.

Graz als sportlichste Landeshauptstadt

„Ende Mai bekommt Graz, Badminton auf Weltklasseniveau zu sehen. Ich freue mich sehr, dass die schnellste Sportart der Welt auch heuer wieder bei uns zu Gast ist, und das mit einem noch größeren und internationaleren Teilnehmerfeld, als im Jahr zuvor. Graz hat sich zum Ziel gesetzt, zur sportlichsten Landeshauptstadt Österreichs zu

werden. Dazu braucht es viele Zutaten. Eine wesentliche sind Großveranstaltungen wie diese, die neue Interessierte ansprechen und helfen, für diesen Sport und Bewegung allgemein zu begeistern. Mit 300 Mitgliedern in den Vereinen, darunter 180 Jugendliche, ist Badminton in Graz eine junge und beliebte Sportart,“ so Sportstadtrat Kurt Hohensinner

Die “schnellste” Sportart

Badminton ist mit 194 Nationen im Weltverband wahrscheinlich die zweitgrößte Sportart der Welt. Der Ballsport wird häufig als „schnellste Sportart“ bezeichnet, weil der Federball beim Smash bis zu 423 km/h erreicht. Badminton ist seit 1992 bei den Olympischen Spielen und seit 2010 bei den European Games vertreten. In Graz gibt es mit dem BC Smash Graz und dem ATSE Graz Badminton zwei große Vereine. Insgesamt werden rund 50 Schiedsrichter und Linienrichter aus ganz Europa für die Durchführung der mehr als 350 Spiele zur Verfügung stehen.