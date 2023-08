Urteil im Mordprozess Lebens­lange Haft für Ange­klagten: Nun soll Berufung eingelegt werden Klagenfurt - Der brutale Mord der 2008 an einer 49-jährigen Italienerin in einem Wald bei Völkermarkt verübt wurde und der Tatverdächtige 49 jährige Marokkaner dafür am Dienstag wie berichtet von einem Geschworenensenat des Landesgerichtes in Klagenfurt zu einer lebenslange Haftstrafe verurteilt wurde, geht in die nächste Instanz. von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (239 Wörter) © Wrussnig Artikel zum Thema Brutaler Frauen­mord in Kärnten: Angeklagter zu lebenslanger Haft verurteilt

„Ich werde dagegen Berufung einlegen, der Freispruch hing ja nur an einer Stimme“, so der Wiener Anwalt Nikolaus Rast am Mittwoch auf Anfrage von 5 Minuten. Die Entscheidung Freispruch oder lebenslänglich fiel tatsächlich denkbar knapp aus: Von den acht Geschworenen stimmten nur fünf für die Strafe. „Eine Stimme für den Freispruch mehr und mein Mandant hätte das Gericht als freier Mann verlassen können, denn 4 zu 4 heißt automatisch Freispruch“, grübelte Rast.

„Ein Mithäftling sagte ihm, willst aus dem Knast, nimm den Rast“

Der 49-jährige Italiener, der noch nie einer regelmäßigen Arbeit nachgegangen ist, 10 Vorstrafen hat und in Turin eine mehrjährige Haftstrafe wegen Drogenhandels absaß war zufällig an den Wiener Anwalt geraten. Ein Mithäftling kannte zufällig den in Wiener Kreisen kursierenden Spruch: „Ein Mithäftling sagte ihm, willst aus dem Knast, nimm den Rast“, schildert der Anwalt wie er die Vertretung des Marokkaners bekam. Ein Bruder des Tatverdächtigen meldete sich dann in seiner Kanzlei und übernahm auch alle Kosten der Verteidigung. Mit Rast aus dem Knast ging dann doch knapp vorbei. Wie er seine Berufungschancen einschätzt, ob das dann in der nächsten Instanz dann doch noch klappen könnte mit “raus aus dem Knast”? „Meine Einschätzung ist, dass es trotzdem nicht einfach sein wird, ich mache es ja nur, weil ich von der Schuld meines Klienten nach wie vor nicht überzeugt bin“.