2-jährige Amtsperiode Die ÖH-Wahlen stehen an: Deine Stimme zählt Graz - Zwischen 9. und 11. Mai werden Studenten wieder zur Wahl gebeten. "Damit kannst du direkt mitbestimmen, wie dein Studierendenalltag die nächsten zwei Jahre aussieht", heißt es in einer Aussendung der Uni Graz. Wählen kann man vor Ort oder mittels Briefstimme. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (159 Wörter) © Elisa Auer

Es ist wieder so weit – die ÖH-Wahlen stehen an. Dabei können sich die Grazer Studenten ihre künftigen Vertreter wählen. Dazu zählen die Studierendenvertretung auf Bundesebene, auf Hochschulebene und auch auf Studienebene. Die Amtsdauer umfasst die nächste zwei Jahre, danach wird erneut gewählt. Wem es nicht möglich ist, an den Wahltagen die Örtlichkeiten seiner Hochschule aufzusuchen, der kann auch mittels Briefwahl wählen. Mit einer solchen kann aber nicht die eigene Studienvertretung gewählt werden, diese Stimmenabgabe ist nur vor Ort möglich. Die Briefwahlstimmen können bis zum 10. Mai bei der Wahlkommission der ÖH eingereicht werden.

“Deine Stimme – deine Zukunft”

“Bitte nutze diese Möglichkeit und wähle deine Studienvertretung, Hochschulvertretung und Bundesvertretung”, so wird in einer E-Mail-Aussendung der Karl-Franzens-Universität an die Studenten appelliert. Nachdem die Wahlbeteiligung in den Vorjahren sehr niedrig war, werden einige Gründe präsentiert, warum es so wichtig ist, sich seines Stimmrechts zu bedienen.