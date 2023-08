Am 4. Mai Comedian Niko Nagl kommt in die Klagen­furter Hafenstadt Klagenfurt - Im Mai kehrt der Herkules-Gewinner 2022 Niko Nagl für einen Auftritt nach Klagenfurt zurück. Das Humorkollektiv Lach Amol holt ihn in den Theaterkeller der Hafenstadt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (205 Wörter) © Lukas Beck

Das Soloprogramm von Niko Nagl hat es in sich: “Niemand bleibt verschont; denn der Bogen gehört überspannt – alles andere wäre ja langweilig! Im 21. Jahrhundert heißt es “Endlich wieder Mittelalter!” Hexenjagd. Aberglaube. Fanatismus. Es lebe das Feudalsystem! Verglichen mit modernem Kreuzfahrttourismus waren die Kreuzzüge doch harmlose Pfadfinderlager. Lauerten damals hinter jeder Ecke die Strauchdiebe, so sind es heute Schlagzeilen, Echsenmenschen oder die nächsten Buchstaben von LGBTQIA+. Alles Zensur! Wozu Gendern? Bald kann eh niemand mehr Deutsch, weil es nur noch Roboter gibt. Die feiern dann eine unendliche Orgie und während im Hintergrund eine Hitler-Doku nach der anderen läuft, spielen sie gegeneinander Schach. Immer unentschieden. Aber nur keine Panik!! Wenn menschliche Dummheit und künstliche Intelligenz die perfekte Idiotie hervorgebracht haben, findet selbst der größte Narr in der Hölle seinen Frieden. Kann Spuren geistiger und körperlicher Nacktheit sowie von Erdnüssen enthalten.”

Termin Was: Niko Nagl

Wann: DO 4. Mai 2023, 20 Uhr

Wo: DOCK04, Hafenstadt; Villacher Str. 16, Klagenfurt

Preis: VVK 12 Euro / AK 15 Euro

Tickets: kupfticket.com/events oder an der Abendkassa

Der Wiener Koreanologe Niko Nagl hatte 2017 seine ersten Gehversuche als Stand-Up Comedian unter dem Pseudonym “Nikorrekt”. Es folgten Finaleinzüge bei mehreren Kabarett-Wettbewerben sowie Siege beim Wiener Kabarettfestival und dem Salzburger Sprössling im Jahr 2020 mit dem ersten Soloprogramm “Kein Kampf”. 2022 Publikumspreis beim “Freistädter Frischling” sowie Gewinner des „Klagenfurter Herkules“ und Premiere von “Narrenfreiheit”.