"Wichtiges Zeichen" „Kopfüber-Kampagne“ soll Klagen­furter Betriebe unter­stützen Klagenfurt - Die WK-Bezirksstelle Klagenfurt-Stadt startete mit einer „Kopfüber-Kampagne“ in den Mai und will mit dieser einmal mehr ein wichtiges Zeichen für die Klagenfurter Betriebe setzen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (248 Wörter) Die WK-Bezirksstelle Klagenfurt-Stadt unter Obmann Franz Ahm startete mit einer aufmerksamkeitsstarken „Kopfüber-Kampagne“ in den Mai und will mit dieser einmal mehr ein wichtiges Zeichen für die Klagenfurter Betriebe setzen. © WKK/Henry Welisch

Kopfstehen liegt im Trend? Das dachte sich die Bezirksstelle Klagenfurt-Stadt der Wirtschaftskammer Kärnten und kreierte eine „Kopfüber-Kampagne“ für die Wirtschaftstreibenden der Landeshauptstadt. “Ohne die Klagenfurter Unternehmer:innen würde alles kopfstehen” lautet der Slogan, der in den kommenden Wochen analog und digital ausgelobt wird. „Wir möchten mit dieser Aktion, die im Rahmen der Kampagne „Tag der Arbeitgeber“ gestartet wurde, die Wichtigkeit der Unternehmer:innen hervorheben. Jede/r einzelne schafft nicht nur Arbeitsplätze, sondern sichert auch Wertschöpfung und Lebensqualität. Sie alle sind Treiber:innen und Motivator:innen, darauf können wir sehr stolz sein“, unterstreicht Franz Ahm, WK-Bezirksobmann, die Botschaft.

Unterstützung für heimische Betriebe

Insgesamt haben sich 270 Wirtschaftstreibende der Werbemaßnahme angeschlossen. „Ihre Firmenlogos, die Teil dieser aufmerksamkeitsstarken Kampagne sind, werden in den kommenden Wochen auf Plakaten und Plakatwänden, City-Lights/Rolling-Boards, in Anzeigen in diversen Medien sowie via Newsletter und auf verschiedenen Social-Media-Kanälen der Wirtschaftskammer Kärnten mit der Headline auf dem Kopf stehen“, erklärt Markus Polka, Marketingleiter der WK-Kärnten. Darüber hinaus sind alle eingesendeten Logos am 14 mal 7 Meter großen Transparent an der WKK-Hausfassade seit heute sichtbar. Ahm: „Zur Verstärkung der Aktion bitten wir zudem die teilnehmenden Betriebe, dass sie ihr Logo auf ihren Social-Media-Kanälen auf den Kopf gedreht posten oder als Profilfoto verwenden. So gelingt es uns gemeinsam, ein starkes Zeichen für die Klagenfurter Betriebe zu setzen.“