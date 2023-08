Ein bunter Mix steht an der Tagesordnung Der Brucker Schlossberg präsentiert sein heuriges Kulturprogramm Bruck an der Mur - Zur Saisoneröffnung des KulturBeisl am Brucker Schlossberg unterbreiten die Betreiber Anita Frager und Harald Frager gemeinsam mit der Initiative Brucker Schlossberg und der Stadt Bruck das heurige Kulturprogramm. Auch Konzerte soll es geben. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (185 Wörter) Die Pächter Harald und Anita Frager, Fred Weber von der Initiative Brucker Schlossberg, Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier und 2. Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger präsentierten heute bei einem Pressefrühstück im KulturBeisl am Schlossberg das geplante Veranstaltungsprogramm. © Stadt Bruck/Maili

Das heuer geplante Kulturprogramm zeigt sich bunt: Mit am Start sind Veranstaltungsklassiker, wie die “Venyl Time”, die an vier bis sechs Abenden, an denen Nik Wonisch und Peter Matauschek eine Plattenauswahl für jeden Musikgeschmack spielen werden, stattfinden soll. Auch das im vergangenen Jahr gut besuchte Sommerkino sowie das beliebte Winzerfest werden wieder stattfinden. Imelda Baierl-Melmer, Leiterin der Fachstelle Kultur, gestaltete mit vier Konzerten und dem Storytelling-Festival das Schlossberg-Programm wesentlich mit.

Vielfältige Programmpunkte

Es gibt auch etwas Neues dieses Jahr – ein Theater über den “Radmeister von Vordernberg”. Auch Literaturliebhaber sollen auf ihre Kosten kommen Die Mürztaler Autorin Heike Dobrovolny wird einen Schreib-Workshop sowie eine Lesung aus ihren Mürztal-Büchern veranstalten. Darüber hinaus gibt’s morgendliches Yoga mit Marlies Eichelberger. Wer gerne Konzerte besucht, den wird es im Sommer sicher auch einmal auf den Brucker Schlossberg verschlagen: Christiana Uikiza, Electric Blues Connection, Ismael Barrios Septeto Caribe und Veri und die Luxuscombo sorgen für die musikalische Unterhaltung. Als weitere Specials werden ein Herbstfest, ein Abschlussfest und ein Christkindlmarkt Ende November genannt. Auch eine Silvesterparty ist geplant, fixiert ist diese jedoch noch nicht.