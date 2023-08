Casino Velden Wow! So viel Geld nahm der CAPT-Velden-Sieger mit nach Hause Velden - Dass Velden auch abseits der Poker Europameisterschaft im Juli das Potenzial zur Poker-Hochburg hat, hat das Casino Velden Team letzte Woche bei der CAPT Velden bewiesen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (244 Wörter) Der glücklich Gewinner des CAPT Velden Main Events, Tassilo Vogel aus Deutschland. © Casino Velden

Zum Saison Opening von 27. April bis 1. Mai waren nicht nur die Lokale und Hotels in Velden voll, auch das Casino brummte wie ein Bienenstock. Mehr als 200 nationale und internationale Pokerspieler:innen freuten sich auf spannende Pokerrunden bei acht Turnieren und genossen auch das Traumwetter, den Wörthersee und das Veldener Nachtleben in vollen Zügen.

Ein stolzer Gewinn

Tassilo Vogel aus Deutschland setzte sich im Main Event mit einem Buy-in von 500 Euro + 50 Euro am Finaltisch durch und konnte den höchsten Gewinn der CAPT, ein Preisgeld von 20.520 Euro, mit nach Hause nehmen. „Keine CAPT ohne ein Pot Limit Omaha Turnier“, sagt Pokermanagerin Jasmin Michael. Dieses konnte Christian Hanschirik für sich entscheiden und gewann 5.920 Euro. Auch bei den weiteren Turnieren konnten die glücklichen Sieger:innen mit Trophäen gekürt werden. So ging das NLH Opening Event mit 130 Euro + 20 Euro Buy-in und einer Siegerprämie von 4.707 Euro an Wolfgang Unterlerchner.

Weitere Sieger

Das NLH Bounty als Side Event zum Opening entschied Franz Obermayer für sich und erhielt nach dem vereinbarten Deal 2.165 Euro. Das Deepstack Turbo Turnier mit 300 Euro + 30 Euro Buy-in am Sonntag gewann Michael Schmalnauer und nahm bei diesem Side Event 3.775 Euro mit nach Hause. Die letzte Trophäe sicherte sich Gerhard Schober beim Crazy Monday mit 100 Euro + 20 Euro Buy-in und gewann 2.000 Euro als Siegerprämie.