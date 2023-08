Einblicke in das Werk des Landschaftsmalers Franz Steinfeld „Die Alpen im Blick“: Die aktuelle Ausstellung in der Neuen Galerie Graz - Die Ausstellung von Franz Steinfeld greift gegenwärtige Themen, wie die Klimadebatte auf, und kombiniert diese mit dem ästhetischen Reiz und dem Naturerleben, welche durch die Alpen geboten werden. Den Startschuss dafür wird es am 4. Mai geben - die Werke des Künstlers sind von 5. Mai bis zum 17. September in der Neuen Galerie zu bestaunen. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (334 Wörter) © Elisa Auer

Der Landschaftsmaler Franz Steinfeld lebte von 1787 bis 1868 und zählte während seiner Schaffenszeit zu den renommierten Künstlern. Mittlerweile jedoch ist er in Vergessenheit geraten und nur mehr einigen wenigen Kunstinteressierten ein Begriff. Dies soll sich nun ändern – die Neue Galerie schenkt den Kunstwerken eine Bühne.

Die Alpen tragen gleich zweierlei Bedeutungen

Sinnbildlich stehen die Alpen für zwei große Themen im medialen und öffentlichen Bewusstsein: Für unsere Freizeitgesellschaft fungieren sie als Orte der Sehnsucht nach sportlicher Betätigung, nach Erholung und Naturgenuss. In der derzeitigen Klima-Debatte dienen sie als sensibler Gradmesser für die Auswirkungen der steigenden Erderwärmung. Vor rund 200 Jahren aber galten die österreichischen Alpen als unbekanntes und unerforschtes Gebiet, welches es zu erkunden galt. Auch in der Malerei wurde die Natur erforscht und somit zum zentralen Motiv vieler Gemälde dieser Zeit. Der Wiener Franz Steinfeld wurde zu einem der malerischen Pioniere, die für diese „Bildwerdung“ der österreichischen Alpen maßgeblich waren.

Das Salzkammergut als wiederkehrendes Motiv

In der Neuen Galerie gibt es nicht nur die Bilder von Franz Steinfeld zu bestaunen, auch sein Sohn Wilhelm Steinfeld ist für Alpen-Malereien bekannt. Ein besonders beliebtes Motiv: ansichten von Bergen und Seen des Salzkammergutes. Der Steinfeld-Bestand der Neuen Galerie Graz ist heute nach jenem des Oberösterreichischen Landesmuseums der umfangreichste innerhalb des Österreichischen Raums. Steinfeld Junior lernte zwar von seinem Vater, wendete sich aber bereits früh von den Landschaftsdarstellungen des Biedermeiers ab und entwickelte sich in Richtung stärkerer Narration und Dramatik.

Weitere Kunstwerke

Den Weg der Landschaftsmalerei in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts veranschaulichen Werke von Schülern Franz Steinfelds an der Wiener Akademie. Ein Gemäldezyklus von Hubert Schmalix referiert auf die Gegenwart – es wird ein exotischer Blick auf das Alpenländische offeriert. Seine Bilder ermöglichen dadurch eine neue Perspektive: Die Landschaften sind topografisch niemals festgelegt – alles ist heute omnipräsent und wird weltweit wiedererkannt. Seine Werke erwecken ein Bild von imaginierter Idylle, obwohl alle Details real existent sind.